Москва, 24 апреля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. В России не планируют запрещать работу мессенджеров. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе конференции «Телеком будущего — 2025».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Таких планов нет у нас. Наша задача — найти баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностями для обмана со стороны мошенников», — сказал Шадаев.

По его словам, обеспечить безопасное использование мессенджеров, «не запрещая их в целом, как класс», возможно с помощью комплекса регуляторных мер.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и других недружественных государств.

15 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В документ вошли 30 мер, направленных на защиту граждан от преступников. В частности, россияне смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки и отказываться от рекламных сообщений, а госорганам и банкам запретят контактировать с гражданами посредством иностранных мессенджеров. Также будет введена маркировка звонков от организаций.

27 марта Совфед одобрил соответствующий закон о противодействии телефонному мошенничеству.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в России возросло число тяжких преступлений из-за эпизодов мошенничества, в том числе совершаемых заказчиками с Украины. По словам Путина, на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Он распорядился действовать быстро в борьбе с этим явлением.