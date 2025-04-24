Москва, 24 апреля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Российские войска массированным ударом поразили заводы авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. Об этом 24 апреля сообщило Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Цели удара достигнуты, все объекты были поражены, добавили в оборонном ведомстве.

В течение суток российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 239 дронов ВСУ. Кроме того, ВС РФ при поддержке авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

За весь период проведения спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 430 БПЛА, 604 ЗРК, 23 006 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин РСЗО, 24 045 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 490 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля российские военнослужащие, применив дроны «Герань-2», поразили цеха по производству взрывчатых веществ для украинской армии в окрестностях города Запорожье. Объекты располагались в районе населенного пункта Степное.