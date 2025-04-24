Москва, 24 апреля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки ликвидировали 230 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Также ВС РФ при поддержке авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составили 661 самолет, 283 вертолета, 53 430 беспилотных летательных аппаратов. Также российские силы уничтожили 604 зенитных ракетных комплекса, более 23 тыс. танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,5 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинская армия лишилась 24 045 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 490 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, российские силы 24 апреля уничтожили три пункта размещения личного состава Вооруженных сил Украины в Сумской области. Средства авиационного поражения ВКС России нанесли удар по выявленным пунктам временной дислокации подразделения теробороны украинской армии в населенном пункте Новодмитровка. В результате точного удара расчета БПЛА «Форпост» объекты были ликвидированы.

Российские военные 23 апреля, применив дроны «Герань-2», поразили цеха по производству взрывчатых веществ для украинской армии в окрестностях города Запорожья. Объекты располагались в районе населенного пункта Степное.

В течение суток 22 апреля российские средства ПВО сбили 99 украинских беспилотников. Кроме того, уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.