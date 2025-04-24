* ЛГБТ — запрещённая в России организация

Москва, 24 апреля, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Мировой судья в Москве оштрафовал главного редактора российского спортивного интернет-издания Sports.ru Владислава Воронина на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистскими и запрещено на территории РФ). Об этом 24 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Признать должностное лицо — главного редактора сетевого издания Sports.ru («Спортс. ру») Воронина Владислава Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с использованием СМИ), и назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — сказано в документе.

Причиной для штрафа послужила статья об английском футбольном клубе «Стоунволл» с заголовком «Стоунволл» — английский клуб, который изменил футбол». Отмечается, что этот клуб популярен в среде последователей ЛГБТ. Материал был опубликован на сайте и доступен для неограниченного числа лиц.

Из судебных документов следует, что информация в статье о запрещенном в РФ движении подается в положительном ключе. Представитель главреда в суде сообщил, что сам Воронин свою вину признает, однако просит учесть, что заметку разместили пользователи сайта Sports.ru, которые не имеют отношения к деятельность СМИ. То есть главный редактор уверял, что не публиковал данный материал, который впоследствии был удален.

Ранее в отношении компании Apple было возбуждено дело об административном правонарушении. Юридическому лицу грозит ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 6.21 за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 1 млн до 4 млн рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Минюст включил движение ЛГБТ и его структурные подразделения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, предпочтения и смену пола, в перечень ликвидированных и запрещенных в России экстремистских организаций. Ранее министерство неоднократно выявляло в деятельности этого движения признаки экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.