Анкара, 24 апреля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. В Турции в будущем может произойти более масштабное землетрясение, чем то, которое зафиксировали в Стамбуле 23 апреля. Об этом предупредил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.

Khalil Hamra/AP/TASS

«Землетрясение в среду ― это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7–7,2, или своего рода тренировка перед ним», ― процитировало «РИА Новости» эксперта.

По его словам, сейсмособытие ожидается между 2045 и 2075 годами. Очаг нового землетрясения будет залегать там же, на глубине от семи до 13 км, при этом толчки будут мощнее в 22 раза, добавил Эрджан.

Сейсмолог успокоил граждан, проживающим в домах, построенных после 1999 года. Он ответил, что им стоит переживать меньше, так как в том году были приняты более жесткие регламенты строительства домов.

Как передавало ИА Регнум, землетрясение на западе Турции началось около 12:50 мск 23 апреля и длилось около 10-15 секунд, далее за ним последовали афтершоки. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землёй.

Министр внутренних дел страны Али Ерликая подтвердил данные о магнитуде землетрясения и также сообщил, что турецкие власти приступили к оценке ущерба от происшествия.

После первого сейсмособытия последовало ещё одно, более слабое. Магнитуда второго землетрясения составила около 3,9–4,2. Его зафиксировали в районе Силиври Стамбула.

По информации управление губернатора Стамбула, при землетрясении пострадал 151 человек, жертв в результате подземных толчков нет.

В пресс-службах аэропортов Стамбула сообщили, что после землетрясения рейсы выполняются в обычном режиме. В минтрансе Турции заявили, что транспортная инфраструктура при сейсмособытии не пострадала. Никаких повреждений или неблагоприятных последствий на автомагистралях, в аэропортах, поездах и в метрополитене не выявили.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и граждан страны быть готовыми к новому землетрясению, которое уже «на пороге».