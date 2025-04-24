Красногорск, 24 апреля, 2025, 12:09 — ИА Регнум. В Подмосковье врачи выявили холеру у туриста, вернувшегося из Индии. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в ведомстве были готовы к такому развитию событий и ранее уже предупреждали о рисках завоза заболевания из неблагополучных в этом плане стран.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся. Ранее они отрабатывались в ходе учений», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что благодаря заблаговременной подготовке в реальных условиях больной был выявлен быстро.

Как передавало ИА Регнум, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в сентябре 2024 года в 14 странах Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии было зарегистрировано 47 234 случая заболевания холерой, из которых 583 с летальным исходом. Всего с начала 2024 года в мире было зафиксировано не менее 440 тыс. случаев заражения.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рекомендовал туристам во время поездок за рубеж мыть овощи и фрукты кипятком, избегать льда в напитках и соуса в ресторанах, а также не приближаться к пресным водоёмам, поскольку всё это может привести к заражению смертельно опасными инфекциями.