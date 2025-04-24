Москва, 24 апреля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Богдановка в ДНР. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также в ночь на 24 июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. Все назначенные цели были поражены.

Средства ПВО в минувшие сутки уничтожили 230 беспилотников ВСУ самолётного типа. Совокупные потери противника в зоне проведения спецоперации составили за сутки до 1340 человек.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Минобороны сообщило об освобождении села Тарасовка в ДНР. 22 апреля стало известно об освобождение посёлка Сухая Балка в Донецкой Народной Республике. В период с 16 по 19 апреля (до наступления инициированного Россией пасхального перемирия) были также освобождены населённые пункты Калиново, Преображенка, Валентиново, Новомихайловка, Шевченко в ДНР и Олешня в Курской области.

22 апреля Минобороны сообщило об освобождении Горнальского монастыря в Курской области, который ВСУ использовали как укреплённый пункт и место дислокации. Российские бойцы слышали в радиоэфире переговоры на английском и испанском языках, однако при освобождении монастыря тел наёмников найдено не было. Осведомлённый источник в российских силовых структурах предположил, что бойцы ВСУ выполняют прежние приказы своего командования и сжигают или максимально обезображивают тела убитых наёмников.