Подольск, Московская область, 24 апреля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Житель Подмосковья застрелил из самодельного пулемета женщину, когда пытался успокоить шумную компанию во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба главного управления СК России по Московской области.

СУ СК РФ

Конфликт, закончившийся убийством, произошел в микрорайоне Климовск в Подольске на Железнодорожной улице ночью 23 апреля. Компания из четырех человек употребляла во дворе алкоголь. Один из жильцов, недовольный шумом, вооружился и вышел на улицу.

«В ходе конфликта, во время попытки отнять у него оружие, произошел выстрел, в результате которого смертельное ранение получила одна из присутствующих женщин», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что погибшей 36 лет. Она была ранена в область груди и скончалась до прибытия скорой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о помещении подозреваемого под стражу.