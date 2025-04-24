Симферополь, 24 апреля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского признавать Крым российским в очередной раз доказывает его недоговороспособность. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Handout/Ukrainian Presidential

22 апреля Зеленский публично заявил, что Киев не признаёт Крым субъектом России. Такое заявление он аргументировал отсутствием соответствующих положений в украинской конституции.

«Шизофренический подход киевского режима вновь показал абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление продолжать эту бойню до последнего украинца», — прокомментировала его слова Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский подобными высказываниями мешает мирному урегулированию. Глава киевского режима, по мнению американского лидера, должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года он потеряет всю Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в марте подчёркивал, что Крым и другие новые регионы России записаны в Конституции страны и являются неотъемлемой частью РФ.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.