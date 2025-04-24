Москва, 24 апреля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Предприниматели могут заявить о себе на городских проектах «Лето в Москве» и «Зима в Москве». Бизнес уже провел на них более девяти тысяч мероприятий, в том числе мастер-классы, экскурсии по центру столицы, тренировки по зумбе, концерты. Это помогает привлечь новых клиентов и сделать бренды более узнаваемыми.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Участие в проектах поможет заявить о собственном бренде и получить поддержку от города для развития своего дела. Компании имеют возможность организовать мероприятие на городской площадке, провести акцию у себя в организации под брендом «Лето в Москве», интегрировать свой бренд в оформление городского фестиваля или события, получить точку для торговли собственной продукцией на столичной площадке, принять участие в конкурсе по сезонному оформлению фасадов и витрин.

Организаторами мероприятий могут стать рестораторы, представители образовательных и творческих организаций, спортивные студии и другие компании. Город готов активно поддерживать партнеров проекта. Если у предпринимателей нет готовых решений, но они хотят участвовать, на сайте проекта можно оставить заявку — эксперты оргкомитета проконсультируют и предложат идеи.

По словам предпринимателей, благодаря участию в масштабных столичных спецпроектах бизнес увеличивает продажи и получает лояльную аудиторию. В рамках нового сезона проекта «Лето в Москве» с 1 июня можно организовать точки продажи своей продукции, провести мероприятие в одном из 200 популярных городских пространств, построить собственную площадку в местах с высоким трафиком и заинтересованными посетителями.

Для бизнеса доступны разные площадки Москвы — в самых популярных у горожан и туристов местах, общественных пространствах, в том числе парках. Забронировать площадку можно будет с 20 мая на сайте mos.ru.