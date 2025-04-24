Москва, 24 апреля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Компания Google годами «выкачивала» из России миллиарды и выводила их через офшорные схемы. Об этом ИА Регнум рассказали эксперты.

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

«Наш суд буквально дал Google по зубам — и правильно сделал. Компания, которая годами выкачивала из России миллиарды через офшорные схемы, теперь просто пытается прятаться за спиной американских судов. Это откровенное глумление над нашей судебной властью», — заявил первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

По его словам, пока в компании игнорируют российские решения, продолжая судиться в Калифорнии, и забывают, что «времена, когда западные корпорации могли безнаказанно грабить российский рынок, закончились».

Он подчеркнул, что судебное решение арбитражного суда Москвы, запретившего ирландскому подразделению Google судиться в Калифорнии, является историческим моментом, когда Россия «ставит на место зарвавшегося цифрового колонизатора».

«Google привыкла диктовать правила, но теперь правила диктуем мы», — отметил Гаспарян.

По мнению же члена комитета Госдумы РФ по информполитике Антона Немкина, такое решение российского суда Москвы — это проверка на честность для Google.

«Если у компании действительно чисты намерения, у нее есть все возможности доказать это в рамках российского правового поля. Однако текущие действия компании, которые выражаются в попытках перенести разбирательства в иностранные юрисдикции, пока что вызывают только вопросы», — сказал Немкин.

Он также обратил внимание на то, что в Европе Google исправно платит миллиардные штрафы, в то время как в России — игнорирует решения судов.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля арбитражный суд Москвы запретил ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать разбирательства в северном окружном суде Калифорнии по делу о банкротстве ООО «Гугл». Суд также установил судебную неустойку в размере 1 млрд рублей в пользу Russia Today, которая будет взыскана с GIL, если та продолжит судиться в США.