Киев, 24 апреля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сократил программу визита в Южно-Африканскую Республику, чтобы скорее вернуться на Украину. Об этом внезапном решении он сообщил в Telegram-канале.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Зеленский прибыл в ЮАР 24 апреля. Поездка предусматривала ряд встреч, в том числе с президентом страны Сирилом Рамафосой.

«Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь на Украину», — написал Зеленский и уточнил, что остальные встречи проведет глава украинского МИД Андрей Сибига.

Десятью часами ранее глава киевского режима опубликовал снимки, на которых его и супругу Елену Зеленскую встречают у трапа самолета представители ЮАР. Он отмечал, что запланировал «важные встречи» с Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ африканских стран.