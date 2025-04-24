Москва, 24 апреля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Граждане Украины могут обратиться во все филиалы паспортно-визовых сервисов МВД РФ для урегулирования своего правового положения в России. Для приема документов открыты дополнительные окна в каждом филиале. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

Егор Алеев/ТАСС

«В целях избежания создания очередей МВД России принято решение об открытии дополнительных окон приема во всех филиалах ФГУП «ПВС» МВД России для оказания услуг гражданам Украины в приоритетном порядке», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МВД напомнили, что граждане Украины, не обратившиеся за получением паспорта гражданина России или вида на жительство в РФ, в соответствии с указом президента РФ от 20 марта 2025 года имеют возможность урегулировать свое правовое положение в срок до 10 сентября 2025 года.

Для получения соответствующего миграционного статуса или приобретения российского гражданства нужно обратиться в любой филиал паспортно-визового сервиса МВД России по месту фактического проживания. Кроме того, в случае территориальной отдаленности от вышеуказанных уполномоченных организаций подать документы можно в ближайшем миграционном подразделении МВД России, а в сложных случаях или в связи с необходимостью получения юридической консультации — непосредственно у сотрудника полиции. Проживающие в Москве граждане Украины могут обратиться в ММЦ «Сахарово».

В ведомстве также напомнили, что по вопросам, связанным с урегулированием правового статуса, можно обратиться по телефону горячей линии паспортно-визового сервиса МВД России и записаться на прием.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июле 2022 года подписал указ, позволяющий получить всем гражданам Украины в упрощённом порядке российские паспорта. Упрощённый порядок получения гражданства России теперь распространяется на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Ранее это право давалось только украинским гражданам, которые жили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В январе 2024 года глава государства подписал указ, согласно которому граждане Украины, родившиеся в Крыму или Севастополе и до возвращения этих регионов в состав России постоянно там проживавшие, могут обратиться за получением гражданства РФ.