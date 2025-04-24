Для граждан Украины открыли дополнительные окна по вопросам статуса в РФ
МВД открыло дополнительные окна для украинцев по вопросам статуса в России
Москва, 24 апреля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Граждане Украины могут обратиться во все филиалы паспортно-визовых сервисов МВД РФ для урегулирования своего правового положения в России. Для приема документов открыты дополнительные окна в каждом филиале. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
«В целях избежания создания очередей МВД России принято решение об открытии дополнительных окон приема во всех филиалах ФГУП «ПВС» МВД России для оказания услуг гражданам Украины в приоритетном порядке», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В МВД напомнили, что граждане Украины, не обратившиеся за получением паспорта гражданина России или вида на жительство в РФ, в соответствии с указом президента РФ от 20 марта 2025 года имеют возможность урегулировать свое правовое положение в срок до 10 сентября 2025 года.
Для получения соответствующего миграционного статуса или приобретения российского гражданства нужно обратиться в любой филиал паспортно-визового сервиса МВД России по месту фактического проживания. Кроме того, в случае территориальной отдаленности от вышеуказанных уполномоченных организаций подать документы можно в ближайшем миграционном подразделении МВД России, а в сложных случаях или в связи с необходимостью получения юридической консультации — непосредственно у сотрудника полиции. Проживающие в Москве граждане Украины могут обратиться в ММЦ «Сахарово».
В ведомстве также напомнили, что по вопросам, связанным с урегулированием правового статуса, можно обратиться по телефону горячей линии паспортно-визового сервиса МВД России и записаться на прием.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июле 2022 года подписал указ, позволяющий получить всем гражданам Украины в упрощённом порядке российские паспорта. Упрощённый порядок получения гражданства России теперь распространяется на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Ранее это право давалось только украинским гражданам, которые жили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В январе 2024 года глава государства подписал указ, согласно которому граждане Украины, родившиеся в Крыму или Севастополе и до возвращения этих регионов в состав России постоянно там проживавшие, могут обратиться за получением гражданства РФ.