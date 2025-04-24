Москва, 24 апреля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Пользователи проводят рекордное время в сервисах VK, лидирующих по аудиторным показателям в Рунете, — в среднем 5,3 млрд минут в день. Об этом сообщила пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В первом квартале 2025 года показатель time spent достиг рекорда и составил в среднем 5,3 млрд минут в день. Пользователи проводили в среднем на 18% больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — указано в квартальном отчете.

Средняя дневная аудитория сервисов VK достигла 79 млн пользователей. Это на 2 млн больше, чем в конце 2024 года.

В компании уточнили, что средняя месячная аудитория соцсети «ВКонтакте» выросла в России до 92,9 млн пользователей (+3,9 млн, или 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Средняя дневная аудитория увеличилась до 61,1 млн пользователей (+3,8 млн, или 7% год к году).

Среднесуточное количество просмотров «VK Видео» выросло по сравнению с первым кварталом 2024 года на 29% — до 3,17 млрд. В общей сложности зрители провели за просмотром видео в 4,7 раза больше времени, чем годом ранее.

Среднесуточные просмотры «VK Клипов» выросли почти вдвое — на 92%, до 3,25 млрд по сравнению с первым кварталом 2024 года. Показатель time spent вырос в 2,5 раза за счёт роста аудитории, улучшений в системе рекомендаций и продуктовых обновлений, пояснили в VK.

В компании отметили, что выручка VK за первый квартал 2025 года увеличилась на 16% год к году и составила 35,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA — прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации — составила в первом квартале 5 млрд рублей, что в 4,7 раза больше по сравнению с первым кварталом 2024 года. Рентабельность по EBITDA выросла на 11 процентных пунктов и составила 14%, отмечено в отчете.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сервис «VK Видео» запустил инструмент, помогающий детям получать доступ к индивидуальной подборке развивающего и развлекательного видеоконтента с учетом их возраста. В компании отметили, что родители смогут видеть историю просмотра в профиле и будут спокойны за то, что смотрят дети.