Лондон, 24 апреля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. В ходе встречи в Лондоне британские дипломаты попытались убедить киевский режим сблизить с США свою позицию по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Global Look Press/Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos

«Хотя Британия поддерживает позицию Украины, дипломаты использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном. Британские официальные лица также предупредили, что США вряд ли вернутся за стол переговоров, если Белый дом не увидит явного прогресса в ближайшие дни», — указано в статье.

При этом Великобритания, Франция и Германия «выступили единым фронтом», отказавшись признавать новые российские территории до достижения соглашения о полном прекращении огня, несмотря на соответствующие требования президента США Дональда Трампа.

По информации британского издания Independent, на встрече в Лондоне 23 апреля представители США планировали предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не вести переговоры по урегулированию конфликта. В статье упоминалось, что американская делегация хотела предложить главе киевского режима Владимиру Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

Однако 22 апреля Зеленский напомнил, что Киев не признает Крым субъектом России. Соответствующее заявление он аргументировал отсутствием соответствующих положений в украинской конституции. Трамп считает, что Зеленский подобными заявлениями мешает мирному урегулированию. Глава киевского режима, по мнению президента США, должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года он потеряет всю Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в марте подчёркивал, что Крым и другие новые регионы России записаны в Конституции страны и являются неотъемлемой частью РФ.