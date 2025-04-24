Москва, 24 апреля, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский будто специально подставил США, применив американские ракеты HIMARS против России во время пасхального перемирия. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Как будто специально Зеленский подставляет в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников. Целенаправленные атаки на российские гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, ДНР, Крыму носили вызывающий циничный характер», — отметила она.

Захарова также уточнила, что киевский режим сорвал не только объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, нарушив его почти 5 тыс. раз, но и 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Она добавила, что всего было зафиксировано 136 нарушений данного моратория.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия должна подумать и внимательно оценить опыт объявления пасхального перемирия, посмотреть на его результаты. Глава государства также указал на необходимость разобраться с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам в формате двусторонних переговоров с Украиной.

Российский лидер добавил, что всегда уважительно относится к мирным инициативам, поэтому и было предложено установить пасхальное перемирие, которое Киев нарушил 4,9 тыс. раз. Он также подчеркнул, что влияние над Украиной установили западные кураторы, которые и подсказали стране не отвергать мирные инициативы РФ, чтобы не оказаться в проигрышной ситуации.