Магнитогорск, Челябинская область, 24 апреля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Строители практически закончили монтаж инженерных сетей в крытом парке развлечений городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске. На финальном этапе — работы по формированию магистрали систем общеобменной вентиляции, отопления, кондиционирования, водоснабжения и канализации. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

«Мосинжпроект» В парке развлечений в Магнитогорске завершается монтаж инженерных сетей

«Крытый парк развлечений спроектирован для круглогодичного использования. Он отличается своим уникальным архитектурным решением. Большую площадь фасадов корпусов остеклят, а центральную часть накроет прозрачный купол. При этом внутри будет приятно находиться вне зависимости от погодных условий. За климат будет отвечать современное оборудование отечественного производства», — отметил Сергей Жуков.

Генеральным проектировщиком городского курорта в Магнитогорске выступает проектный институт холдинга «Мосинжпроект». Специалисты разработали проект здания развлекательного парка и ведут авторский надзор за ходом строительно-монтажных работ. Строители приступили к присоединению конечных устройств к сетям. Для комфорта и безопасности посетителей монтируется инженерное оборудование, в числе которого электроснабжение, системы пожарной безопасности, связи и автоматизации, кондиционирования воздуха, холодоснабжения и видеонаблюдения.

Генеральный директор института «Мосинжпроект» Рустам Черкесов рассказал, что параллельно в парке идет монтаж стеклопакетов и отделка внутренних помещений — строители возводят каркасные перегородки, устанавливают потолки, оштукатуривают и шпаклюют стены, проводят стяжку полов.

«В полном объеме выполнено устройство кровли с водонепроницаемой мембраной и всех вентиляционных шахт, а также монтаж навесного фасада, парапетов, наружных витражей и архитектурной подсветки, заканчивается монтаж светопрозрачных козырьков», — добавил Рустам Черкесов.

Крытый парк развлечений станет уникальным для Южного Урала. Его площадь составит почти 10 тысяч квадратных метров, одновременно в нем смогут находиться до 1800 человек. Благодаря оригинальным проектным решениям комплекс объединит несколько функциональных площадок, рассчитанных на развитие юных жителей и гостей Магнитогорска с самыми разными интересами — от точных наук до творчества, от информационных технологий до подвижных командных игр.

За годы работы специалисты холдинга «Мосинжпроект» разработали и реализовали ряд знаковых гражданских объектов столицы, таких как парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом и Дворец гимнастики Ирины Винер в «Лужниках».

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