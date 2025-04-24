Москва, 24 апреля, 2025, 11:28 — ИА Регнум. Вашингтон с пониманием воспринял позицию Москвы по условиям прекращения огня на Украине. Об сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Мы к прекращению огня, к перемирию, к мирным переговорам готовы, но только в том случае, если будут полностью учтены наши интересы и реалии «на земле». Наша позиция была доведена до администрации США и воспринята с пониманием», — сказал Шойгу в интервью ТАСС.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая слова Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса, заявил, что Москва не считает это ультиматумом. Он напомнил, что для завершения конфликта Украина должна вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков отмечал, что работа по урегулированию конфликта на Украине ведётся, но эта тема очень сложная и потому ставить какие-либо временные рамки нецелесообразно. Он также напоминал, что для разрешения кризиса необходимо устранить юридические препятствия с украинской стороны.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что для урегулирования конфликта, помимо вывода ВСУ с новых территорий РФ, Киеву необходимо официально признать возвращение этих регионов в состав РФ, отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан. Российский лидер подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине и что урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса.