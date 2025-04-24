Нижний Новгород, 24 апреля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры с телами украинских агентов, планировавших теракт на химпредприятии в Нижегородской области.

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах от ФСБ показана работа силовиков, которые нейтрализовали выходцев из Средней Азии. Незадолго до появления тел в кадре слышны звуки выстрелов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961076" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Нижегородской области

Далее показывают дроны, обмотанные изолентой в цвет украинского флага, и автомат Калашникова. На кадрах съемки в ночное время видны два тела, находящихся в здании.

Как передавало ИА Регнум, ранее ЦОС ФСБ сообщило о предотвращении диверсионно-террористического акта, который планировали завершить двое выходцев из Средней Азии, разделявших идеологию запрещенной в РФ международной террористической организации и завербованных украинскими спецслужбами.

Предполагалось, что для атаки они используют FPV-дроны с СВУ, изъятые из схрона. В телефонах ликвидированных агентов сохранилась переписка с украинским куратором, в том числе информация о тайнике со средствами поражения. По факту приготовления к диверсии было возбуждено уголовное дело.