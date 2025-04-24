Москва, 24 апреля, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Жестоко избитый подростками в стенах школы в Новой Москве 14-летний школьник Сергей рассказал журналистам ИА Регнум о своем состоянии после проведенной ему операции. Накануне молодому человеку сделали операцию на сломанной челюсти.

ИА Регнум

Восьмиклассник Сергей сообщил, что хорошо перенес операцию на челюсти и уже восстанавливается.

«Вчера, 23 апреля, врачи мне провели операцию на сломанной челюсти. Все прошло хорошо, успешно, лицо и челюсть потихоньку заживают. Говорить пока очень сложно, каждое движение доставляет мне боль. Врачи говорят, что легче мне станет не раньше, чем через четыре недели. В целом чувствую себя нормально, но лицо пока очень опухшее, на скулах и под глазами синяки, нос тоже отекший. В руке стоит катетер», — рассказал ИА Регнум Сергей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961075" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Избитый до полусмерти подросток рассказал о своем состоянии после операции

Кроме того, молодой человек поделился проблемами с питанием.

«Сейчас еще большая проблема — с питанием. Просто нормально поесть толком не могу из-за сломанной челюсти и жуткой боли. В основном ем пюрешки и что-то очень мягкое, но и это не лезет. Есть очень больно, и от этого желание питаться пропадает. Приходится глушить голод водой — постоянно её пью», — поделился Сергей.

ИА Регнум

Подросток рассказал, что врачи обещают снять шины с челюсти примерно через месяц. Всё это время молодому человеку придется питаться жидкими продуктами, чтобы перелом челюсти правильно сросся. При этом лечиться школьнику можно будет амбулаторно — если состояние здоровья позволит, то уже завтра Сергея выпишут восстанавливаться домой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что днем 21 апреля в одной из школ в Новой Москве двое девятиклассников, 15-летние Ильназ и Джамал, жестоко избили 14-летнего восьмиклассника Сергея. Все произошло во время перемены в здании школы.

Соцсети 15-летние Джамал и Ильназ (имена изменены)

Старшеклассники повалили свою жертву на пол и стали пинать его ногами по голове. У подростка начались судороги, изо рта пошли пена и кровь. Сергея срочно доставили в реанимацию, где ему диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга.

По факту избиения школьника СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи сообщили, что задержали двух школьников, причастных к избиению Сергея. Ход расследования резонансного происшествия взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/VeG5dAKWY" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Избитый в Москве школьник

Вечером 22 апреля около школы прошло собрание родителей, возмущенных происшествием, а также бездействием администрации школы. По результатам собрания департамент образования города Москвы принял решение об освобождении директора школы от занимаемой должности.

Вечером 23 апреля стало известно, что по ходатайству следствия двое подростков, подозреваемых в избиении Сергея, отправлены под арест.