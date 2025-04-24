Москва, 24 апреля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Российские военные за ночь 24 апреля сбили 87 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Александр Полегенько/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что большую часть БПЛА уничтожили над территорией Крыма ― 45. Еще по 10 дронов уничтожили над Белгородской и Курской областями. В Воронежской области сбили восемь БПЛА, по четыре ― над Липецкой, Нижегородской и Брянской областями и два ― в Московском регионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Пристень Валуйского округа в результате атаки дрона пострадал мирный житель. Его доставили в Валуйскую ЦРБ. Медики диагностировали у мужчины баротравму и множественные осколочные ранения плеча и предплечья. О разрушениях в результате ночной атаки не сообщается.

В Курской области с 20:33 23 апреля до 07:37 сегодняшнего дня шесть раз объявляли ракетную угрозу, режим опасности БПЛА действовал с 20:53 до 00:41. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, дежурные средства ПВО за ночь в одном из районов обнаружили и уничтожили около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Объявленную с ночи опасность атаки БПЛА отменили в 06:27 мск.

Как передавало ИА Регнум, за ночь 23 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над семью российскими регионами. Три дрона сбили в Тульской области. По два беспилотника ВСУ поразили над Белгородской и Курской областями. Ещё четыре БПЛА обезвредили над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.

Утром 23 апреля в хуторе Шаховка Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом. В результате мирная жительница получила ранения.