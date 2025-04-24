Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Эскалация напряженности между Индией и Пакистаном из-за теракта на территории Джамму и Кашмир рискует перерасти в новый вооружённый конфликт. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

Manish Swarup/AP/TASS

22 апреля террористы открыли стрельбу по мирным жителям в долине Бейсарам на спорной территории Джамму и Кашмир, находящейся на севере Индии. Сообщалось как минимум о 28 жертвах, среди которых были и иностранные туристы. Ответственность за теракт взяла на себя пакистанская группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в России).

«По всему Пакистану люди с растущим беспокойством наблюдают за тем, как индийские официальные лица намекают на возможность военных ударов, а телеэфиры заполнены сообщениями военных аналитиков, предупреждающих о непредсказуемых последствиях, если военные действия между соседями, обладающими ядерным оружием, усилятся», — указано в публикации.

В издании напомнили, что в прошлый раз подобное нападение случилось в феврале 2019 года, когда были убиты десятки сотрудников индийских служб безопасности. Этот инцидент спровоцировал столкновение Индии и Пакистана в воздухе и едва не перерос в полномасштабную войну. При этом некоторые аналитики считают, что в этот раз эскалация конфликта будет ещё более серьёзной.

«Индийская эскалация уже началась прошлой ночью, и она будет более масштабной, чем в феврале 2019 года», — заявил пакистанский аналитик по вопросам безопасности Сайед Мухаммад Али.

По его словам, индийские власти могут также использовать данную эскалацию конфликта для сближения с президентом США Дональдом Трампом, особенно на фоне его стремления ввести торговые пошлины.

В материале также приводятся слова неназванного пакистанского чиновника, согласно которым Исламабад будет осторожно подходить к любой эскалации отношений с Дели, однако будет решительно пресекать любые агрессивные действия и попытки проникновения на территорию страны.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом под городом Пахалгам.

По словам Путина, это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Российский лидер подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.