Самара, 24 апреля, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Людмила Тархова, дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова, ранее осужденная за вымогательство нескольких сотен миллионов рублей, планировала открыть связанный с ветеринарией бизнес в Израиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

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«Во время судебного процесса стало известно, что Тархова говорила о желании поехать в Израиль и открыть «зооклинику» или другой бизнес, связанный с ветеринарией. Именно для этого ей нужны были деньги», — пишет агентство.

В декабре 2022 года Ленинский райсуд Самары приговорил Людмилу к семи годам колонии по делу о вымогательстве. Следствие установило, что она получила информацию, которая могла бы навредить репутации одного из депутатов Самарской губернской думы, и требовала от него 200 млн рублей, угрожая распространить порочащие сведения. Женщину задержали в июле 2021 года при получении денег.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2025 года Людмилу признали потерпевшей по уголовному делу об убийстве родителей.

Об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи стало известно 5 февраля. По подозрению в совершении преступления полиция задержала их внучку Екатерину Бельскую.

О пропаже Тарховых сообщил их знакомый. У него вызвало подозрение, что они перестали выходить на связь. По версии следователей, убийство произошло около месяца назад. Telegram-канал «112», заявил, что подозреваемая в убийстве всё это время рассылала СМС-сообщения с телефонов жертв.

В квартире Тархова были найдены фрагменты тел убитых. Следствие утверждает, что Бельская расчленила тела и на такси увозила их из квартиры. Также правоохранители нашли у неё паспорта и телефоны жертв и установили, где были проданы принадлежавшие им ювелирные изделия. Следователи допускают, что в преступлении участвовали третьи лица. По решению суда Бельскую 5 февраля заключили под стражу на два месяца. Позже ей продлили арест до 2 июня.