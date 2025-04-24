Москва, 24 апреля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Департамент образования и науки города Москвы провел встречу с инициативной группой родителей школы № 2120. Участники встречи обсудили все волнующие их темы и определили приоритетные вопросы для развития школы.

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Кроме того, на встрече представили нового директора образовательного учреждения. Им стала Наталия Файдюк — опытный педагог и управленец, которая с 2017 года руководила школой № 2065 в Новомосковском округе. Директор получила конкретные задачи, выполнение которых будет контролироваться департаментом.

Наталия Файдюк уже провела встречу с управленческой командой школы, сформулировала четкие задачи, обозначила приоритеты, совместно с командой выработала план оперативных действий.