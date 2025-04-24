Хабаровск, 24 апреля, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Неизвестные взламывают аккаунты российских подростков и от их имени размещают в Сети контент с убийством животных и персональные данные жертвы. После этого на ребёнка обрушивается волна угроз и проклятий от неизвестных людей. Специалисты уверены, что это новый изощрённый способ воздействия на несовершеннолетних с целью воздействия на психику и доведения до суицида. Об этом ИА Регнум рассказали родители, чьи дети столкнулись с новым видом психологического воздействия.

22 апреля жертвой нового вида мошенничества стала 16-летняя дочь участника СВО из Хабаровского края. Аккаунт девочки в Telegram был взломан. Пока она спала, неизвестные создали канал от имени подростка, где разместили видео с жестокими убийствами кошек, щенков и даже крыс. Там же злоумышленники опубликовали телефон девочки и её персональные данные. После этого она столкнулась с травлей, родители обратились в полицию. Оказалось, что это далеко не первый подобный случай, а в действиях неизвестных прослеживается чёткий сценарий.

Впервые волонтёр Ольга столкнулась с этим явлением 17 апреля, когда в различных зоозащитных группах появилась информация о Telegram-каналах, содержащих видео с издевательствами над животными и призывами к жестокому обращению, а также персональные данные подростка.

«Сначала я увидела сообщения о просьбах жаловаться на некий Telegram-канал с живодёрским контентом. Я стала изучать, что это такое. На тот момент у канала было 2 200 подписчиков, там были размещены фотографии и видеокружочки девчонки-блогера, я её лицо узнала. Её фото и видео чередовались с видеозаписями жестоких убийств животных, на самих видео этой девочки не было», — рассказала Ольга.

Зоозащитница убеждена, что настоящий создатель таких каналов специально создает впечатление, что зверствами на видео занимается ребёнок, изображения которого легко взять с настоящего аккаунта подростка. Неравнодушные люди, столкнувшиеся с подобным контентом, сами начинают распространять ссылку на канал с просьбой его заблокировать, таким образом подогревая аудиторию для канала. Кто-то передаёт информацию в полицию, требуя разобраться в происходящем и наказать виновных. Другие пользуются указанными в канале персональными данными и обрушивают на ничего не подозревающего подростка волну угроз и проклятий. Через какое-то время канал блокируют или удаляют, а на его месте появляется новый.

«В случае с блогером был создан новый канал с похожим на первый взгляд названием, изображений той девочки в нём уже не было, но был какой-то парень, его мы пока не смогли идентифицировать. По возрасту, на вид, он тоже подросток. Парень прямо на кружочек говорит «я буду резать животных, буду убивать», и так далее. Но мы пока не можем утверждать, что он приводит слова в действия, его могли запугать или заставить так сказать. Мы писали обращения в полицию, просили установить владельца каналов, пока получаем только отписки», — объяснила женщина.

Волонтёр самостоятельно пытается расследовать случаи с такими Telegram-каналами, связывается с зоозащитниками из других регионов, чтобы выяснить подробности других подобных случаев. Но недавно жертвой взлома стала девочка из Хабаровского края. Ольге удалось пообщаться с самой пострадавшей, её мамой и сотрудниками полиции.

«Пару дней назад всплыл новый случай, теперь уже с Лерой из посёлка Чегдомын. Я захожу и вижу абсолютно одинаковый контент, публикуются те же видео, что я уже видела в канале про блогера, иногда добавляются новые. Призывы, фразы одинаковые, видно, что это делает один и тот же человек. Контент идентичный, метод ведения канала идентичный. Легко идентифицировать, что человек где-то собрал определенный контент и целенаправленно льет это на канал. А когда его блокируют, тут же создаёт новый. В случае с Лерой стало понятно, что были слиты не совсем актуальные данные, примерно двухлетней давности», — отмечает волонтёр.

Зоозащитница уверена, что злоумышленники создают такие каналы, чтобы воздействовать на подростков, но понять мотивы этих людей пока сложно.

«Я не понимаю логику психопатов, но то, что это делают однозначно нездоровые люди, — это факт. Сложно понять, каким именно образом они выбирают подростков. Я разговаривала с Лерой, это спокойный добрый ребёнок, явных конфликтов у неё нет. И нам повезло, что девочка пошла и рассказала маме о случившемся. Столкнувшись с такой ситуацией другой ребёнок может пойти на крайний шаг и будет трагедия, кто-то может пострадать. Ведь никто не разбирается — увидели телефон, нашли владельца и с вилами на него бросаются, звонят, угрожают», — предостерегла Ольга.

Зоозащитники встретились с девочкой и её мамой, чтобы изучить видео. Каждый ролик волонтёр анализирует в деталях, чтобы найти зацепки и понять, когда и где произошло преступление.

«На канале, который создали под Леру, есть видео с розововолосой девочкой, которая режет кошку. На самом деле это Железногорск (Красноярский край) три года назад. Эту информацию подтверждает и полиция. Второе видео, где котенка протыкают палочкой для китайской еды, — отсылка на живодерок Хабаровска. Я участвовала в процессе, ходила на суды, но этого видео я не помню, его ещё предстоит идентифицировать. Остальные видео мы пытаемся проверить вместе с правоохранительными органами», — рассказала женщина.

Зоозащитница объяснила, что к делу о Telegram-каналах уже подключились специалисты ФСБ, они пытаются установить создателя каналов. В полиции по данному факту проводится проверка.

«На основании выявленной в сети Интернет видеозаписи о жестоком обращении с животными со стороны неизвестного подростка инициировано проведение проверки. В настоящее время по данному факту полицейские устанавливают все обстоятельства, в том числе место событий и автора видео. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в Управлении МВД России по Хабаровскому Краю.

Пока правоохранители разбираются в произошедшем, зоозащитники и родители пострадавшей девочки призывают остановить травлю и прекратить распространять недостоверную информацию, а так же рассказывать подросткам дома и в учебных заведениях о новой схеме, чтобы предупредить возможные трагедии.