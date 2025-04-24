Вашингтон, 24 апреля, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Российский стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 незаменим. Об этом пишет американский военный журнал 19FortyFive.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На самом деле многие эксперты по России описывают данный бомбардировщик всего одним словом — незаменимый», — указано в публикации.

В материале уточняется, что Ту-160 изначально разрабатывался в СССР с целью незаметного проникновения на территорию противника на высокой скорости и большой высоте. При этом бомбардировщик может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, всего до 13 крылатых ракет на борту. Его дальность полёта без дозаправки составляет до 12 тыс. км.

Автор подчеркнул, что этот самолёт применялся во время российской операции в Сирии и в ходе СВО. Он также назвал Ту-160 устрашающим оружием.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля американский журнал TNI также писал, что ВКС России получили два усовершенствованных истребителя Су-57. Такой вывод в издании сделали на основе фотографий, распространившихся в Сети. На них изображены два самолёта с опознавательными знаками Red 25 и Red 26, судя по которым обозреватели предположили, что истребители только сошли с конвейера. В публикации также уточняется, что Россия продолжает выпускать истребители пятого поколения, несмотря на активные попытки Запада ограничить производство.

29 марта в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что в российские войска поступила первая в 2025 году партия истребителей Су-35С. В госкорпорации также рассказали, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Минобороны.