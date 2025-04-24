Лондон, 24 апреля, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Европейские страны не намерены признавать Крым российским. Свою позицию Европа уже донесла до администрации президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников сообщила газета Financial Times.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским», ― отметил один из чиновников.

По его словам, крупнейшим европейским столицам необходимо «отговорить» Вашингтон от того, чтобы признавать полуостров частью России в одностороннем порядке. При этом сами страны ЕС твердо придерживаются позиции, что не будут принимать никаких решений, нарушающих суверенитет Украины, добавил собеседник издания. Источник отметил, что в Европе отказались поддерживать любые шаги США по признанию Крыма российским или давлению на Киев в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля американские СМИ сообщили, что администрация Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине.

По информации британского издания Independent, на встрече в Лондоне, которая планировалась 23 апреля, представители США планировали предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не вести переговоры по урегулированию конфликта. В статье упоминалось, что американская делегация предложит главе киевского режима Владимиру Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

22 апреля Зеленский напомнил, что Киев не признает Крым субъектом России. Соответствующее заявление он аргументировал отсутствием соответствующих положений в украинской конституции.

Трамп считает, что Зеленский подобными заявления мешает мирному урегулированию. Глава киевского режима, по мнению президента США, должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года он потеряет всю Украину. При этом глава Белого дома ушёл от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским регионом. Общаясь с журналистами 23 апреля, он заверил, что хочет завершения конфликта на Украине.

Издание The National Interest написало, что европейские страны опасаются потерять доступ к природным ресурсам Центральной Азии, к чему может привести признание российского статуса Крыма и усиление влияния России в Евразии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в марте подчёркивал, что Крым и другие новые регионы России записаны в Конституции страны и являются неотъемлемой частью РФ.