Нижний Новгород, 24 апреля, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Telegram/Полиция Нижегородской области

«Задержан 50-летний житель Лысковского района, который по указанию неизвестных лиц планировал совершить поджог телевизионной башни с оборудованием мобильного провайдера в городе Лысково», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ведомства, подозреваемый также должен был фотографировать стратегические объекты и отправлять фото через мессенджер за вознаграждение. Правоохранители нашли в его телефоне шесть таких фотографий, отправленных неизвестному получателю.

Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который пытался подорвать административное здание в Новороссийске. Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК России.

Двумя днями ранее, 16 апреля, Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания уроженца Центральной Азии за подготовку террористического акта в Пятигорске. Он планировал совершить теракт в одном из досуговых центров, после чего сбежать в Сирию для участия в боевых действиях.