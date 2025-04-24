Курск, 24 апреля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело об убийстве боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителя хутора Дмитрюков Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело об убийстве украинскими националистами жителя хутора Дмитрюков Курской области. После допроса свидетеля следствием установлено еще одно аналогичное преступление», — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале.

По версии следствия, украинские военнослужащие требовали от пенсионера отдать ключи от автомобиля и угрожали сжечь транспортное средство и дом. Пожилой мужчина был вынужден отдать автомобиль, позже его тело было обнаружено в жилом доме с огнестрельными ранениями.

Военные следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ («Террористический акт и мародерство»).

Как передавало ИА Регнум, за все время с момента вторжения ВСУ на территорию Курской области жертвами преступлений бойцов киевского режима стали более 49 тыс. человек. Более того, была установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, ещё 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних.

Так, 29 марта Петренко сообщила об убийстве боевиками ВСУ мирного жителя села Погребки Суджанского района. Его тело нашли при осмотре дома в ходе расследования дела о теракте. На следующий день Петренко сообщила также о выявлении новых фактов мародерства и террористических атак, которые совершали украинские военные под Курском. Они в том числе размещали военную технику в частных жилых секторах и намеренно поджигали дома местных жителей.