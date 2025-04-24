Москва, 24 апреля, 2025, 09:55 — ИА Регнум. Московские спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача — обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период», — отметил Пётр Бирюков.

Обследование водоемов проводится в несколько этапов. По словам заместителя мэра столицы, «в настоящее время ведутся работы по удалению крупного бытового и природного мусора, осмотр береговых линий, в мае проведем повторную очистку водоёмов». Ещё одно водолазное обследование запланировано на июль.

В Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые контролируют акваторию Москвы-реки и внутренние водоемы. Безопасность на воде обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.