Париж, 24 апреля, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Мир на Украине установится к концу 2025 года. Такое мнение высказал отставной генерал иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.

Александр Река/ТАСС

Эксперт отметил, что это произойдет посредством военного давления и с вынуждением Киева принять безоговорочные условия РФ.

«Я считаю, что мир у нас будет к Рождеству, но этот мир будет достигнут силой оружия на поле боя и путем безоговорочного принуждения Украины», ― процитировал ТАСС Делаварда.

По его словам, мирный договор будет заключен на условиях, продиктованных российской стороной. Генерал считает, что Россия продвинется до границ своих четырех новых регионов и, возможно, Одессы, так как этот город является «исконно русским» и необходим для «соединения» России с Приднестровьем и лишения Украины выхода к Черному морю. В результате Украина станет «усеченным, малонаселенным государством» и, следовательно, малоопасным для России в будущем, заключил Делавард.

Как передавало ИА Регнум, эксперты Международного валютного фонда полагают, что конфликт на Украине завершится в конце 2025 года. Согласно базовому сценарию обновленного прогноза МВФ, несмотря на наличие исключительно высоких рисков, прогнозируется, что боевые действия завершатся в последние месяцы этого года. В фонде при этом подчеркнули, что переговорный процесс пока находится на очень ранней стадии.

25 марта глава разведуправления Пентагона Джеффри Круз заявил, что российские войска обладают возможностями продолжать боевые действия дольше, чем могут это делать ВСУ. При этом он выступил с предположением, что, если боевые действия не завершатся до конца 2025 года, это будет вызовом для обеих сторон конфликта.

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что украинский конфликт будет продолжаться до капитуляции одной из сторон, и самым вероятным сценарием в этом случае является капитуляция Киева. В свою очередь, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что по окончании спецоперации Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск войдут в состав России.

27 марта президент Владимир Путин заявил, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. По словам главы государства, если ранее он говорил, что ВС РФ «дожмут» противника, но теперь есть основания предполагать, что российские войска противника «добьют».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 23 апреля призвал сделать финальные шаги к урегулированию украинского конфликта и заморозить бои на текущих границах, в результате чего обеим сторонам придётся отказаться от части территорий.