Нижний Новгород, 24 апреля, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Два иностранца, действующие по указке Киева, готовили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Их нейтрализовали при попытке задержания, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

В силовом ведомстве отметили, что украинские спецслужбы привлекли к совершению диверсионно-террористического акта двух выходцев из Средней Азии, разделявших идеологию международной террористической организации, запрещенной в РФ. Предполагалось, что для атаки они используют FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами, изъятые из схрона.

«Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961063" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Нижегородской области

На месте происшествия, добавили в ФСБ, изъяты два беспилотника с взрывчаткой зарубежного производства и огнестрельное оружие. В телефонах иностранцев сохранилась переписка с украинским куратором, в том числе информация о тайнике со средствами поражения.

По факту приготовления к диверсии возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.