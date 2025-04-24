Вологда, 24 апреля, 2025, 09:44 — ИА Регнум. «ФосАгро» завершила работы по организации корпоративного санатория-профилактория на месте базы отдыха «Сосновка» в Вологодской области. Здесь построен и начал работу лицензированный полнопрофильный медицинский центр с широким спектром услуг.

Денис Абрамов/РИА Новости

Как рассказал директор департамента по социальной политике АО «Апатит» Дмитрий Калюков, «Сосновка» расположена в особо охраняемой зоне Кадуйского округа и предназначена прежде всего для отдыха и оздоровления сотрудников всех предприятий компании. «Сделать базу санаторием и СПА-курортом регионального значения было одной из главных задач «ФосАгро». С этой целью несколько лет назад здесь было решено развивать направление по восстановлению здоровья и оказанию медицинских услуг нашим работникам. Строительство специализированного центра стало завершением этой работы», — пояснил он.

Возведение нового здания началось в 2023 году и закончилось нынешней весной. После получения лицензии медцентр готов принимать пациентов. Его площадь составляет 2430 кв. м, ранее под медицинское направление было выделено около 1000 кв. м.

«Здесь разместились шесть диагностических и 30 процедурных кабинетов, прием будут вести восемь врачей. С появлением центра число процедур увеличилось вдвое, появилось бальнео− и грязелечение. Теперь в «Сосновке» ведут прием терапевт и физиотерапевт, а также кардиолог, невролог, эндокринолог. Существенным дополнением стала возможность УЗИ-диагностики и забора крови на анализ. Все это позволит проводить более качественную и полную оценку состояния здоровья сотрудников, а также лечение пациентов с любым видом заболевания бронхо-легочного и опорно-двигательного аппаратов, сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервных систем, желудочно-кишечного тракта», — рассказал директор санатория-профилактория «Сосновка» Иван Морозов.

Как предполагает руководство «Сосновки», пропускная способность центра в сравнении с ранее существовавшим увеличится на 40% — до 80 полноценных консультаций и до 600 процедур в день. Все услуги сотрудники получают бесплатно в рамках обычной путевки при условии длительности отдыха от четырех дней. Также возможно оказание срочной медицинской помощи.

До прихода «ФосАгро» вся база состояла из нескольких деревянных строений. Сегодня на территории базы расположены два современных жилых корпуса с номерами повышенной комфортности и гостевые дома. Для отдыхающих оборудованы физкультурно-оздоровительный центр, бассейн, соляная комната, сауна и хаммам, многое другое. Для заводчан путевка в «Сосновку» предоставляется за 10% от стоимости. Вместимость базы — 500 отдыхающих. В прошлом году здесь побывали порядка 30 тысяч отдыхающих — работники «ФосАгро» и члены их семей.

В «Сосновке» уделяется большое внимание организации досуга детей и подростков.

Всего за последние десять лет в развитие «Сосновки» компания «ФосАгро» вложила более 1,9 млрд рублей.