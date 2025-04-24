Москва, 24 апреля, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Россия вправе использовать ядерное оружие в случае, если западные страны предпримут агрессию против неё или Белоруссии. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в беседе с ТАСС.

Минобороны РФ

По его словам, Россия внимательно наблюдает за военными приготовлениями в европейских странах.

«В ноябре 2024 года в Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания были внесены изменения, в соответствии с которыми Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия», — напомнил Шойгу.

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