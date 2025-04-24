Москва, 24 апреля, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Рособрнадзор не планирует отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для победителей школьных олимпиад. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Максим Богодвид/РИА Новости

Он пояснил, что школьники, которые становятся победителями олимпиад, как правило, стобалльники и легко напишут экзамен.

«Существует миф, который навязан, что есть какой-то гениальный ребенок, который не может писать ЕГЭ. У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего», ― отметил глава Рособрнадзора.

Музаев также добавил, что от самих победителей олимпиад жалоб в ведомство не поступает.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия ― За правду» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить победителей всероссийских олимпиад для школьников от сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Как передавало ИА Регнум, в январе зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил оставить ЕГЭ только для школьников из регионов, желающих поступить в московские вузы. Другим же ученикам следует предоставить право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена, подчеркнул он. При этом Смолин отметил, что в данный момент полная отмена ЕГЭ не обсуждается, наоборот, есть планы по расширению его применения на колледжи.

В том же месяце в Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался. Отмечалось, что вместо Единого госэкзамена может появиться другой формат оценивания знаний выпускников старших классов, основанный на преимуществах ЕГЭ, а также на советской и российской системах образования.

Госдума 2 апреля отклонила межфракционный законопроект, предполагавший замену ЕГЭ на выпускные экзамены по школьным предметам. Изменения предлагались для повышения качества образования и объективной оценки знаний школьников. Документ предполагал, что будет сформирована система экзаменов, учитывающая индивидуальные образовательные траектории.

В пояснительной записке авторы утверждали, что ЕГЭ не помог повысить уровень образования, зато привел к популярности олимпиад и репетиторов. Отдельно было отмечено отрицательное влияние экзамена на психологическую нагрузку и способности учеников к аналитическому мышлению.

Президент России Владимир Путин 21 апреля подписал закон, согласно которому выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только на схожие специальности. Документом устанавливается, что абитуриенты, получившие среднее профессиональное образование, не смогут без ЕГЭ поступать в вузы на другие программы. В случае, если они решат сменить направление подготовки, им необходимо будет сдавать экзамен так же, как и остальным. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.