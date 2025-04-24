Москва, 24 апреля, 2025, 09:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт мероприятия с участниками военной спецоперации на Украине по случаю Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

«В рамках празднования Дня Победы запланированы мероприятия, в том числе с участниками СВО», — сказал Песков «РИА Новости» в ответ на вопрос, планирует ли Путин встретиться с участниками СВО накануне 9 Мая.

Ранее представитель Кремля сообщил, что парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, будет участвовать в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.