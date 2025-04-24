Москва, 24 апреля, 2025, 09:19 — ИА Регнум. Российские силы уничтожили три пункта размещения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 24 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

В ведомстве уточнили, что средства авиационного поражения ВКС России нанесли удар по выявленным пунктам временной дислокации подразделения теробороны украинской армии в населенном пункте Новодмитровка.

«В результате точного удара, нанесенного расчетом БПЛА «Форпост», три пункта размещения личного состава ВСУ были полностью уничтожены», ― указано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, российские военные 23 апреля, применив дроны «Герань-2», поразили цеха по производству взрывчатых веществ для украинской армии в окрестностях города Запорожья. Объекты располагались в районе населенного пункта Степное.

Подразделения российских войск 22 апреля поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 141 районе. Также удар был нанесен по площадке производства дронов. Кроме того, в минувшие сутки средства ПВО сбили 99 беспилотников противника. В результате активных действий подразделений группировки российских войск «Юг» был освобожден населенный пункт Сухая Балка в ДНР. За сутки потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили до 1140 человек.