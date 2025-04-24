В центре Петербурга загорелись две квартиры на площади 100 кв. м
Санкт-Петербург, 24 апреля, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, пламя охватило две квартиры. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС.
ГУ МЧС по Петербургу
Утром пожарные прибыли по адресу улица Исполкомская, 5.
«В двух квартирах происходило горение на общей площади 100 кв. метров», — говорится в сообщении.
Пожарные работали по дополнительному номеру 1БИС. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек, о пострадавших не сообщалось.
ГУ МЧС по Петербургу
новость дополняется