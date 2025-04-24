Москва, 24 апреля, 2025, 09:03 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС) окончательно погряз в абсурде, выдавая ордера на арест лидеров государств, включая президента России Владимира Путина. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Владимир Астапкович/РИА Новости

В статье «Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством», опубликованной в журнале «Правоведение» СПБГУ, он отметил, что авторы таких решений в Гааге прекрасно осознавали, что эти документы невозможно реализовать на практике.

«Подлинных вершин по части бессмыслицы и бесполезности МУС достиг в своих ордерах на арест глав суверенных государств, в том числе президента России Владимира Путина, в связи с ситуацией на Украине», ― написал зампред Совбеза.

При этом, по его словам, служащих МУС не стоит считать сумасшедшими или невеждами. Медведев добавил, что это опытные юристы, которые прекрасно знают содержание международных соглашений и осознают пределы своих полномочий.

«Но от выполнения «идеологического заказа» они не отказывались никогда. Особенно в случае с главами суверенных государств», ― добавил политик.

В то же время МУС показал свою абсолютную несостоятельность в выполнении своей главной задачи ― привлечения к ответственности всех лиц, виновных в совершении геноцида, агрессии, военных преступлений и избежавших наказания по национальному законодательству, указал Медведев.

Зампред Совбеза заявил, что механизм МУС деформирует основы международного права, что абсолютно неприемлемо для России как для суверенного государства.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России по обвинению в якобы «совершении военных преступлений на Украине». В Министерстве иностранных дел РФ после публикации документа заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для Москвы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда указал, что сама постановка вопроса о возможном аресте президента России возмутительна и неприемлема.

Медведев ранее заявил, что Россия не признаёт МУС и считает его нелегитимным. Песков в свою очередь отмечал, что решения этого суда для России ничтожны. Представитель Кремля напомнил, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию: инстанция не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, не ратифицированный ни Россией, ни США, ни еще несколькими десятками стран мира. Власти США после принятия судом нескольких решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.