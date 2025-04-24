* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 апреля, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Рэпер Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич), признанный в январе иностранным агентом, пытается обжаловать этот статус в суде. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на одну из столичных инстанций.

Владимир Песня/РИА Новости Владислав Лешкевич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Истец: Лешкевич В. В., ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Дату заседания пока не назначили. В карточке указано, что исковое заявление исполнителя поступило в суд 22 апреля.

О включении Лешкевича в реестр физических лиц, признанных иноагентами, Минюст информировал 24 января. В министерстве сообщили, что рэпер активно создавал и распространял материалы иноагентов, ложные сведения о решениях и политике российских властей, а также выступал против проведения военной спецоперации на Украине.

В настоящее время музыкант проживает за пределами России.