Рэпер Влади* из группы «Каста» обжаловал в суде статус иноагента
Рэпер Влади из группы «Каста» обжаловал в суде статус иноагента
Москва, 24 апреля, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Рэпер Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич), признанный в январе иностранным агентом, пытается обжаловать этот статус в суде. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на одну из столичных инстанций.
«Истец: Лешкевич В. В., ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Дату заседания пока не назначили. В карточке указано, что исковое заявление исполнителя поступило в суд 22 апреля.
О включении Лешкевича в реестр физических лиц, признанных иноагентами, Минюст информировал 24 января. В министерстве сообщили, что рэпер активно создавал и распространял материалы иноагентов, ложные сведения о решениях и политике российских властей, а также выступал против проведения военной спецоперации на Украине.
В настоящее время музыкант проживает за пределами России.