Москва, 24 апреля, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Двенадцать компаний группы «Вектор Рейл» совокупной рыночной стоимостью более 242 млрд рублей обращены в доход государства. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Валерий Мельников/РИА Новости Салман Бабаев

Антикоррупционный иск Генпрокуратуры к их владельцам, бывшему вице-президенту ОАО «РЖД» Салману Бабаеву и его сыновьям, а также их партнеру, гражданину Израиля и резиденту Великобритании Алексею Тайчеру 23 апреля удовлетворил Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Им также предстоит выплатить государству более 30 млрд рублей, которые ответчики получили коррупционным путем.

Уточняется, что пять из изъятых предприятий осуществляют железнодорожные грузоперевозки, еще пять оказывают лизинговые услуги в этой сфере, две управляют коммерческими структурами холдинга. В их собственности находится более 44 тыс. вагонов, а также свыше 200 объектов недвижимости.

Генпрокуратура доказала, что они использовали свою работу в РЖД для совершения ряда невыгодных для государства сделок и незаконного личного обогащения. В частности, Тайчер обеспечил заключение «Трансфин-М» фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО «РейлСтрим». По этим контрактам на счета общества поступили 937,5 млн рублей, большую часть из которых вывели за рубеж, а заемщик обанкротился. После этого эпизода Тайчера арестовали в 2024 году.

По данным ГП, в общей сложности Бабаев и Тайчер вывели из структур РЖД не менее 30,1 млрд рублей, приобретая активы на родственников и подконтрольных лиц.

Как передавало ИА Регнум, Краснодарский краевой суд 1 апреля постановил изъять в пользу государства незаконно приобретенные активы экс-заместителя начальника кубанского главка МЧС Сергея Симоненко на общую сумму почти 360 млн рублей. «Установлено, что в период прохождения службы в органах МЧС России он использовал свое служебное положение для незаконного обогащения. В целях сокрытия реального материального положения Симоненко оформлял имущество на родственников, свойственников и доверенных лиц.

По искам Генпрокуратуры России в 2024 году государству вернули пять стратегических предприятий, четыре из которых были под иностранным контролем. Как уточнил генпрокурор РФ Игорь Краснов, их собственники давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективом не выполняли, налоги в полной мере не платили. Кроме того, были выявлены случаи, когда владельцы предприятий передавали часть доходов украинским воинским формированиям. В общей сложности Генпрокуратура обратила в пользу государства имущество стоимостью почти 2,4 трлн рублей.