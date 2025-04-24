Москва, 24 апреля, 2025, 08:22 — ИА Регнум. Страны Запада нацелились на создание азиатского аналога НАТО и развал Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.

Он отметил, что западные страны направляют усилия на формирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) различных закрытых военно-политических объединений, таких как трехсторонний блок США, Японии и Республики Корея и военный блок AUKUS, объединивший Великобританию, Австралию и США.

«Одновременно Лондон, Париж, Оттава, а также Брюссель, настойчиво пытаясь внедриться в асеаноцентричные форматы, продвигают тезис о неспособности АСЕАН адекватно реагировать на вызовы безопасности. Запад фактически взял курс на развал организации и, по сути, создание азиатского аналога НАТО», — подчеркнул Шойгу.

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