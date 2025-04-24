Москва, 24 апреля, 2025, 08:17 — ИА Регнум. Ввод миротворцев на исторические российские территории может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Mohssen Assanimoghaddam/DPA/TASS

«Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к третьей мировой войне. Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами», — отметил он в интервью ТАСС.

Шойгу уточнил, что, в случае введения на Украину военного контингента, под видом миротворцев придут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала ещё до начала СВО, которая началась в том числе из-за разворачивания на российской исторической территории военной инфраструктуры альянса. В частности, британцы очень активно строили в Очакове в Николаевской области свою военно-морскую базу, где не только тренировали морской спецназ ВМС Украины, но и готовили операции против РФ.

По словам секретаря Совбеза, именно это имеет в виду президент Франции Эммануэль Макрон, говоря, что Украина вправе просить о вводе натовских контингентов без согласования с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает против появления западных «миротворцев» на Украине. Это, собственно, то, что было одной из первопричин для начала специальной военной операции, напомнил представитель Кремля.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 11 апреля признала отсутствие единой позиции среди участников объединения и фактический провал переговоров, но добавила, что обсуждения продолжатся. 15 марта Эммануэль Макрон сообщил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 марта утверждал, что Москва будет рассматривать размещение любых воинских контингентов НАТО на украинской территории как прямую вовлечённость альянса в военное противостояние с Россией. Москва в этом случае не будет оставаться в роли наблюдателя, предупредил министр.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что ввод западных воинских контингентов на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг. Глава государства также заявил, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.