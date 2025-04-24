Москва, 24 апреля, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны ночью 24 апреля обнаружили и уничтожили 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Массированной атаке подверглась территория Крыма — уничтожено 45 беспилотников. В небе над Белгородской и Курской областями сбито по десять дронов, восемь — над территорией Воронежской области, по четыре — над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями, два — над Московским регионом.

Информация о последствиях на земле не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области более 190 мирных жителей погибли после вторжения в августе 2024 года украинских боевиков. Об этом 23 апреля информировала пресс-служба Следственного комитета России.

Украинские СМИ написали ночью 24 апреля о серии мощных взрывов в Киеве. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.