Москва, 24 апреля, 2025, 07:40 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Ульяновска и Казани утром 24 апреля сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушли один летевший в Нижний Новгород самолёт и два борта, совершавших рейсы в Казань.

Работа аэропорта Стригино возобновилась с 06:00 мск, в Ульяновске (Баратаевка) — с 06:15 мск, в Казани — с 07:00 мск.

Необходимые меры принимались для обеспечения безопасности полётов, подчеркнули в Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля ограничения на приёмы и вылеты гражданских воздушных судов в Нижнем Новгороде ввели с 02:50 мск, в Ульяновске— с 03:20 мск, в Казани — с 04:45 мск.

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов также были введены в аэропорту Бегишево Нижнекамска 23 апреля с 08:00 мск. В 11:06 мск работу воздушной гавани возобновили в прежнем режиме.