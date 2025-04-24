Страны Евросоюза (ЕС) ведут неприкрытую кампанию по подготовке к потенциальному конфликту с Россией в ближайшие три-пять лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами, заявил ТАСС 24 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Вместе с тем он обратил внимание на действия киевских властей, которые в условиях существенного ослабления военного, экономического и мобилизационного потенциала страны пытаются затянуть боевые действия и подороже продать природные богатства Украины, её территорию взамен на финансирование и поставки вооружений. Таким известием ознаменован новый, 1155-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Шойгу

По словам секретаря Совета безопасности РФ, украинская экономика находится в состоянии глубокого кризиса и зависит от западной помощи. Растёт государственный долг: по итогам 2024 года он вырос до 167 млрд долларов.

Тем временем НАТО переходит на новую систему боевой готовности, предусматривающую возможность развертывания у границ России 100-тысячной группировки войск в течение десяти суток, а по истечении 180 суток — 800-тысячной. По словам Шойгу, эти задачи открыто отрабатывались в ходе учений в 2023–2024 годах.

Вместе с тем секретарь Совета безопасности РФ назвал заслуживающими внимание первые шаги, предпринятые Соединенными Штатами на пути к разрядке в отношениях с Россией. Так он высказался, комментируя сообщения о том, что американский президент Дональд Трамп может значительно сократить присутствие своих военных в Европе. Ранее европейские издания отмечали, что без США европейцы будут не в состоянии самостоятельно защищаться от каких бы то ни было угроз.

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