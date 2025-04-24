Лондон, 24 апреля, 2025, 07:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский решил не ехать на переговоры в Лондон, поскольку хотел избежать участи второй раз оказаться в ловушке американских союзников. Такое заключение сделало издание Independent.

Kin Cheung/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Отмечается, что будучи ранее в безвыходном положении в Овальном кабинете, Зеленский не смог избежать насмешек и издевательств со стороны президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Предполагая, что в Лондоне команда американских дипломатов может повторить «экзекуцию», Зеленский попросту не поехал на переговоры.

Авторы также предполагают, что госсекретарь США Марко Рубио отменил свой визит в столицу Британии, узнав что Зеленский туда не собирается.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву, а также обмен разведданными. Это произошло после стычки между Трампом и Зеленским в Белом доме 28 февраля. Украинский политик начал себя вести агрессивно, в результате чего его выставили из Белого дома. Беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

Трамп заявил, что переговоры по Украине 23 апреля в британской столице прошли «хорошо». Однако, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Зеленский выбрал не то направление в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что Трамп разочарован и терпение его иссякает.