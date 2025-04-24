ДНР, 24 апреля, 2025, 07:22 — ИА Регнум. На территории школы в Кураховке сотрудниками Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике был найден крупный тайник с иностранным оружием. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе силового ведомства.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

«В результате оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР в освобождённом от украинских нацистов населённом пункте Кураховка в здании школы № 22 был обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами», — уточнили силовики.

Оперативники изъяли две штурмовые винтовки натовского образца, по четыре автомата Калашникова, ручных гранатомёта и пистолета, два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) образца НАТО, восемь термитных зажигательных снарядов, 29 ручных гранат, 50 кассетных боеприпасов, 40 кг тротила, 4300 патронов разного калибра.

Найденное оружие будет передано в Минобороны России для дальнейшего использования.

Как сообщало ИА Регнум, по информации МВД по ДНР, только в феврале в Курахово обнаружили более 19 тыс. патронов и почти 400 снарядов производства стран НАТО. После бегства ВСУ схроны с натовским оружием находят в городе ежедневно. В основном силовики выявляют маркированные мины, ручные противотанковые гранатомёты, сбросы для БПЛА, гранаты, патроны разного калибра. Также была найдена брошенная автоматическая пушка БМП «Бредли». В случае угрозы от обнаруженных боеприпасов их на месте уничтожают сапёры.

Подразделения Южной группировки войск 6 января полностью освободили Курахово — наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса. С севера его защищало водохранилище, что ограничивало возможности российских штурмовиков. В совокупности город удерживали 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. военных ВСУ.