Вашингтон, 24 апреля, 2025, 07:02 — ИА Регнум. В Белом доме не обсуждают снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, госсекретарь США Марко Рубио опроверг соответствующую теме статью газеты Politico.

Дмитрий Лельчук/РИА Новости

«Это ложь, журналистская халатность. Если у Politico есть хоть капля честности, то они полностью отзовут этот вымысел», — написал Рубио в соцсети Х.

По словам госсекретаря, ни он, ни спецпосланник президента США Стив Уиткофф не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля издание Politico со ссылкой на источники объявило, что администрацией Белого дома в рамках переговоров по Украине обсуждается вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». В материале указывалось, что инициатором отмены санкций выступает Стив Уиткофф. Противятся этому Марко Рубио и министр внутренних дел США Дуг Бергам, который хочет получить рынки для американского СПГ, в то время как Уиткофф добивается сближения с Россией.

В декабре 2024 года Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против компаний, связанных с деятельностью газопровода «Северный поток — 2». Под ограничения попали как уже находящиеся в списке организации, так и новые владельцы подсанкционных морских судов. В санкционном перечне оказались Nord Stream 2 AG, семь компаний, занимающихся перевозками, а также федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба». В Госдепе заявили, что США продолжают выступать против «Северного потока — 2», поскольку рассматривают его как не энергетический, а геополитический проект.