Москва, 24 апреля, 2025, 06:49 — ИА Регнум. Украинские подразделения психологической борьбы намерены ввести в заблуждение российских военных по обстановке в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Сумы

По информации силовиков, противник намеревается заманить подразделения ВС РФ вглубь территории Украины, вымотать затяжными боями, принудить российских бойцов отступить к госгранице.

«При этом в этой операции активно участвуют подразделения психологической борьбы противника, которые намеренно публикуют для российского командования ролики об отсутствии укреплений в Сумской области из-за коррумпированности бывшего руководителя региона», — цитирует силовика издание.

Противник также «планирует осуществлять массовую рассылку сообщений с ложными координатами военных объектов для обвинения России в западных СМИ в ударах по объектам гражданской инфраструктуры».

Собеседник заверил, что ВС РФ разрушают все планы главкома ВСУ Александра Сырского.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения оперативного совещания командования украинской группировки войск в Сумах. В ходе атаки было уничтожено свыше 60 военнослужащих ВСУ.

Президент Владимир Путин пояснил, почему ВС РФ нанесли удар по конгресс-центру университета в Сумах. Там награждали военных ВСУ, совершавших преступления в Курской области, отметил глава государства.